Shopping tourism, nel 2026 il nuovo Roma Outlet Village

Dopo il Sicilia Outlet Village e il Torino Outlet Village, arriva pure il Roma Outlet Village. L’apertura del terzo polo shopping di Arcus Real Estate, società del gruppo Percassi specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari, è in programma entro la fine del 2026.

“Il centro sarà raggiungibile in appena 40 minuti a Nord della capitale - spiega Valeria Montoneri, marketing manager Arcus Real Estate - e seguirà linee di sviluppo analoghe a quelle dei Village in Sicilia e a Torino: non solo spazi per acquisti di brand di lusso e sportwear, ma contenitori di esperienze per ogni tipologia di visitatore”.

L’attrattività di Roma potrà senza dubbio giocare a favore di un incremento del tasso di clienti stranieri, oggi attorno al 30% e con uno scontrino medio decisamente più alto rispetto al pubblico nazionale. Già il Torino Outlet Village riesce oggi ad avvantaggiarsi dei flussi turistici milanesi e, grazie ad accordi specifici con tour operator, a portare shopper principalmente da Turchia, Emirati Arabi, India e Brasile, mentre i numeri dalla Cina stanno lentamente tornando ai livelli pre-pandemia.

In testa, a livello nazionale, resta comunque il mercato statunitense. “Con l’inaugurazione a ottobre di ulteriori 50 negozi a Torino - aggiunge Montoneri - prevediamo un forte slancio per il periodo natalizio, potendo ora contare su ben 140 esercizi in loco e sull’impronta ‘promenade’ dell’archistar Claudio Silvestrin. Il Sicilia Outlet Village resta principalmente appannaggio del turismo da Malta, ma sull’onda del successo di alcune serie tv ora sono sempre più cercati show-cooking in sede e prodotti agroalimentari tipici della tradizione isolana”.