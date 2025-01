Sicilia e caro voli: esteso al 2025 il bonus sui biglietti aerei

È stato esteso a tutto il 2025 il bonus per il contrasto al caro voli della Regione Siciliana.

La misura prevede un contributo pari al 25% del prezzo del biglietti per i voli da e per Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate, Milano Bergamo Orio al Serio e Milano, riconosciuto ai cittadini residenti in Sicilia, oltre a un ulteriore 25% per i soggetti con reddito inferiore a 9.360 euro annui, studenti e disabili (con invalidità dal 67%) che viaggiano da e verso l’isola.

Come riporta ilsole24ore.com, il diritto al rimborso scatta per importi lordi delle singole tratte superiori a 50 euro; i cittadini hanno tempo 30 giorni dal volo per richiedere il rimborso.