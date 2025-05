La nuova forte scossa di terremoto che si è verificata oggi intorno all’ora di pranzo nella zona dei Campi Flegrei sta avendo ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, con il blocco del traffico nel nodo di Napoli che si sta ora progressivamente risolvendo dopo le opportune verifiche effettuate dai tecnici di Rete Ferroviaria italiana.

In una nota Trenitalia specifica che “la circolazione è in graduale ripresa sulla linea Roma - Napoli AV, mentre permane sospesa in via precauzionale nel nodo di Napoli per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso, cancellazioni o variazioni”.

Nessuna ripercussione invece sul traffico aeroportuale, mentre nel capoluogo campano sono state predisposte misure di sicurezza straordinaria come la chiusura di scuole e università, considerato anche lo sciame sismico tuttora in corso.