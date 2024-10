Un premio della più antica associazione del turismo d’Italia a chi ha saputo distinguersi “per qualità del lavoro, costante attenzione al settore e successi concreti”. Skål International Roma, attiva dal 1949 e, attraverso Skål International Italy, parte di Skål International Europe, ha assegnato oggi a Rimini il Quality Award 2024 a Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG. “Un riconoscimento legato in particolare all’attività di sviluppo e promozione dell’incoming italiano - ha evidenziato nel corso della cerimonia a TTG Travel Experience Luigi Sciarra, presidente di Skål International Roma -, in grado di ridare slancio all’intera economia italiana nel complesso periodo di ripresa post-Covid”. All’evento hanno preso parte anche Giovanni Contini, segretario del club capitolino, e Tito Livio Mongelli, presidente Skål Italy. “Sono felice e onorata - ha dichiarato Gloria Armiri - e lo dico a nome di tutto il nostro gruppo, perché il lavoro realizzato è frutto di un grande team. TTG è riuscito a crescere negli anni grazie a un’intensa attività di squadra, affiancando le associazioni affinché il mercato potesse evolversi insieme a loro: la loro presenza è fondamentale per la manifestazione di Rimini. Crea e porta valore, oltre che formazione, supportandoci anche nell’internazionalizzazione. Un task e un boost fondamentali per la nostra crescita”.