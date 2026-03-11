SmallFly riapre i voli sull’Elba: nuovo rotta da Roma Fiumicino

Una rotta per l’Elba da Roma Fiumicino. È questa la novità 2026 di SmallFly, il vettore che opera voli nel periodo estivo da e per l’isola d’Elba. I collegamenti saranno operativi dal 1 giugno al 30 settembre e la compagnia offrirà un servizio capillare con frequenze giornaliere.

Sono stati confermati i voli fra l’Elba e lo scalo di Firenze Peretola, con operativo lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, garantendo una copertura di sei giorni su sette per 18 posti ad aeromobile., quello fra l’Elba e Pisa, che opera il lunedì, martedì, venerdì e sabato e quello fra l’Elba e Milano Linate operativo il lunedì, venerdì e domenica con aeromobili da 9 posti.

Il collegamento da e per Roma sarà invece operato ogni giovedì e domenica con aeromobili da 18 posti.

“L’estate 2026 rappresenta un momento di svolta per SmallFly e per l’accessibilità dell'isola d'Elba – dice la direzione commerciale SmallFly in una nota - . La nuova rotta per Roma Fiumicino non è solo un collegamento in più: è un ponte verso il mondo. Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini Elbani e ai nostri passeggeri, residenti e turisti, un network più completo e competitivo, con standard di puntualità e servizio che ci contraddistinguono”.