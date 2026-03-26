SmartSea con Sita porta nel settore marittimo l’identità digitale

SmartSea porta nel marittimo l’identità digitale interoperabile, con un pilot guidato da Sita, IDsure e Columbia Shipmanagement. Il progetto introduce credenziali verificabili e Seafarer Handbook digitale, sostituendo carta e controlli manuali. I tempi di verifica passano da ore a minuti, con impatti diretti su costi e operatività. Il settore coinvolge oltre 2 milioni di marittimi su circa 75mila navi, con flussi continui tra porti e Paesi. Le credenziali, archiviate su app mobile conforme al GDPR, vengono validate in tempo reale tramite sistemi Sita. Cresce l’interesse: la Bahamas Maritime Authority avvia certificati digitali. Per operatori e autorità, meno rischio di non conformità e più efficienza. “Riduciamo ritardi e carico amministrativo” spiega Pedro Alves, Svp Sita. Il pilot, oggi focalizzato sugli ufficiali di plancia, apre a un’estensione su larga scala dell’identità digitale nel trasporto marittimo globale.