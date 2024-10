Smeralda Holding: “Qatar Investment Authority non sta perseguendo alcun piano di dismissione dell’investimento in Costa Smeralda”

“Desidero chiarire, a nome della Proprietà, che Qatar Investment Authority non sta perseguendo alcun piano di dismissione dell’investimento in Costa Smeralda”. Così Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding (società controllata da Qatar Investment Authority), in una nota interviene sulle notizie circolate negli scorsi giorni.

“Gli eccellenti risultati conseguiti negli ultimi anni incoraggiano l’azionista a proseguire ancor di più lungo questo percorso e a pianificare ulteriori importanti investimenti per arricchire e differenziare ulteriormente la nostra offerta nei prossimi anni - prosegue -. Con questa finalità, tra i molti progetti, è stata siglata una partnership strategica con il gruppo Lvmh focalizzata unicamente sulla gestione dell’hotel Pitrizza e Romazzino sotto i marchi Cheval Blanc e Belmond, che sono tra i più esclusivi brand alberghieri del mondo, ma la proprietà di queste strutture, così come delle altre, rimane saldamente nelle nostre mani”.

Ferraro aggiunge: “Ribadisco quindi con fermezza che Qatar Investment Authority non ha alcun piano di disinvestimento in Costa Smeralda, e che invece guarda con entusiasmo al futuro, desideroso di consolidare la sua presenza in Sardegna e di sostenere per molti anni ancora una comunità a cui è profondamente legato. Desidero infine – solo per trasparenza – chiarire che non vi è alcun legame tra la nostra società, Smeralda Holding, e il Mater Olbia essendo due investimenti distinti e separati che fanno capo a entità societarie diverse, non collegate a Qatar Investment Authority”.