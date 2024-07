Snav lancia la ‘Ponza e Palmarola Experience’

Novità per la stagione estiva in casa Snav, che mette sul mercato la ‘Ponza e Palmarola Experience’. Si tratta di un pacchetto che prevede partenze il sabato le la domenica da Napoli Beverello, Ischia Casamicciola e Ventotene.

Il biglietto comprende il viaggio di andata e ritorno in giornata per l’isola di Ponza più un’escursione in barca alla scoperta di Palmarola e Ponza dal mare con light lunch a bordo.

La partenza da Napoli Beverello è programmata per le ore 07:40, da Ischia Casamicciola alle ore 09:00 e da Ventotene alle ore 10:05. Il rientro dall’isola di Ponza con unità Snav è previsto alle ore 18:30.