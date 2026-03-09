Il duopolio Trenitalia-Italo, che domina il mercato dei treni veloci in Italia, potrebbe finire. Una decisione dell’Antitrust - che rende vincolanti gli impegni presi da Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito dell’indagine sugli ostacoli all’accesso alla rete ferroviaria del nostro Paese - apre di fatto la strada all’arrivo di un terzo operatore: Sncf Voyages Italia, società controllata dal gruppo ferroviario francese Sncf.

Il suo obiettivo, spiega corriere.it, è lanciare una nuova offerta di servizi ad alta velocità a partire da settembre 2027, introducendo 15 treni di nuova generazione, con una capacità potenziale di oltre 10 milioni di passeggeri l’anno.

Le tratte ipotizzate sarebbero 13, di cui nove tra Torino e Napoli e quattro tra Torino e Venezia ma, avverte Sncf, il via libera dell’Antitrust non basta. Per avere basi economiche sufficienti occorrerà, infatti, ottenere ulteriori tracce ferroviarie oltre a quelle già riconosciute.