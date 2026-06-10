Sospeso lo sciopero del trasporto ferroviario dell’11 giugno

Dopo il confronto tra sindacati e Ministero dei Trasporti è stato sospeso lo sciopero del trasporto ferroviario di 8 ore proclamato per domani, 11 giugno. “Il Mit - si legge in una nota - ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. La sospensione dello sciopero dell’11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati. Il Mit continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini”.

Resta però confermata, come sottolinea corriere.it, la protesta dei sindacati di base. I lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a Cub Trasporti e Sgb sciopereranno dalle ore 3.00 di giovedì 11 giugno alle ore 2.00 di venerdì 12 giugno, “a sostegno della piattaforma per un Ccnl che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri”.