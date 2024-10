La sostenibilità è un tema alla base della costruzione dell’offerta turistica; statistiche a livello nazionale ed europeo dicono che la Generazione Z e i Millennial sono i più attivi nel ricercare servizi sostenibili e tarano i loro comportamenti di viaggio di conseguenza.

Se ne è parlato durante un convegno al quale ha preso parte anche la presidente di Enit Alessandra Priante. Nel corso dell’incontro sono stati presentati anche i progetti - di cui Enit è partner - EU WeMED_NaTOUR legato al turismo scolastico, ECO-CRUISING FU_TOUR incentrato sulla crociera green e digital e SMARTIES for SMEs che si fonda sul turismo rigenerativo.

“Questo lavoro è davvero un’eccellenza di Enit - ha detto Priante -. Ci auguriamo che il futuro del turismo europeo sia florido e sostenibile. E senza l’apporto del turismo sostenibile il Green Deal europeo non è possibile. Dobbiamo riuscire a raggiungere obiettivi comuni imprescindibili e in maniera coordinata con gli altri Paesi. Enit ha cercato di cogliere tutte le opportunità che c’erano sulla sostenibilità nel turismo e invitiamo a una maggiore frequentazione del nostro sito anche per prendere visione di bandi e occasioni di formazione”.