Sport e turismo, Alessandra Priante (Enit) nominata co-presidente di Siga Europe

Alessandra Priante rafforza il posizionamento internazionale dell’Italia nel binomio sport e turismo. La presidente di Enit è stata nominata co-presidente di Siga Europe, board europeo della Sport Integrity Global Alliance, con mandato 2026-2030.

La designazione è stata ufficializzata a Lisbona, durante l’assemblea generale annuale. Priante, prima italiana nel ruolo, affiancherà David Richards alla guida dell’Advisory Board.

La nomina consolida il legame tra governance sportiva e sviluppo turistico sostenibile, tema sempre più centrale per le destinazioni. “Integrità e trasparenza sono leve per generare valore nei territori”, ha dichiarato Priante, sottolineando l’importanza di standard condivisi.

L’obiettivo è rafforzare il peso dell’Europa in Siga, oggi riferimento globale grazie alla guida di Emanuel Macedo de Medeiros, e valorizzare il contributo italiano nel sistema sportivo internazionale.