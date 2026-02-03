Staff house per il turismo, dal Mitur nuovo bando da 54 milioni di euro

In arrivo 54 milioni a fondo perduto per l’housing sociale destinato ai lavoratori e agli imprenditori del turismo. Il Mitur ha pubblicato nei giorni scorsi il nuovo bando relativo alle staff house.

“Con questi ulteriori 54 milioni di euro di conto capitale - precisa in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -, portiamo avanti il nostro piano di housing sociale da 120 milioni complessivi in favore di lavoratori e imprenditori del settore, dopo il grande successo riscosso dal primo bando di parte corrente - che ha registrato 291 domande per un totale di 65 milioni di euro di contributi per 68 mila posti letto a prezzi calmierati -, la cui graduatoria sarà pubblicata entro fine mese. È un tema al quale rivolgiamo particolare attenzione perché è vero che il salario è importante, ma anche la casa è fondamentale per la dignità di chi lavora e la qualità della vita”.

Per accedere ai finanziamenti (stanziati per il triennio 2025-2027), le domande dovranno essere inviate tramite la piattaforma online di Invitalia, secondo le modalità che saranno indicate dal Ministero.

Tra le spese ammissibili ci sono: lavori di riqualificazione e ammodernamento delle staff house; l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e arredi nuovi; consulenze per piccole e medie imprese legate agli interventi finanziati; e consulenze ambientali ed energetiche collegate agli investimenti.