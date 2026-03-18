Nel cielo delle Stelle del Sud 2026 brilla il turismo. C’è infatti un’azienda del settore travel in cima alla classifica stilata da ilsole24ore.com sulle imprese nel mezzogiorno che sono cresciute di più per ricavi, dipendenti e immobilizzazioni (materiali e immateriali). A dominare il ranking pubblicato dal quotidiano finanziario è infatti ToIT Group Spa, ovvero Towns of Italy Group, con un punteggio di 99,52. Oltre alla prima posizione in generale, l’operatore incoming specializzato in turismo esperienziale conquista la vetta del podio anche per quanto riguarda i ricavi; per la crescita dei dipendenti invece arriva al secondo posto, fermandosi invece al 12esimo per la voce ‘immobilizzazioni’.

Non è la prima volta che Towns of Italy Group entra in questa classifica: è infatti la terza presenza consecutiva per il player.

Il settore ‘ospitalità e viaggi’ colleziona anche altre presenze in classifica: arrivando al 31esimo posto si trova infatti B&T Management Srl Sb, ovvero Mutika Emc, la Experience Management Company che conquista il 12esimo posto per crescita di ricavi, il 83esimo per i dipendenti e il 34esimo per immobilizzazioni; anche in questo caso si tratta della terza presenza consecutiva in classifica.

Da evidenziare che entrambe le aziende citate fin qui sono realtà che affondano le radici nella Sicilia, mentre per Go4Sea Srl si sale invece in Puglia: il tour operator si aggiudica il 41esimo posto in assoluto, che diventa il 21esimo prendendo in considerazione solo la crescita dei ricavi; per i dipendenti si piazza al 125esimo posto e per le immobilizzazioni al 34esimo, conquistando anche lei il terzo anno consecutivo di presenza in classifica.

Network e hotel

Non era invece presente nella classifica dello scorso anno Achille Lauro Netravel Srl (Campania), cui fa capo il network Agenzia per Amica e che si piazza al 67esimo posto nella classifica generale, salendo al 37esimo per la crescita dei ricavi. Per la crescita dei dipendenti occupa il 132esimo posto e il 79esimo per le immobilizzazioni.

L’elenco delle aziende del turismo si chiude con la Sardegna, rappresentata al 115esimo posto da Delphina Hotels & Resorts, al 124esimo posto per crescita dei ricavi, al 78esimo per quella dei dipendenti e al 79esimo per aumento delle immobilizzazioni.