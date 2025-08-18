Si scaldano i motori per il Global Summit del WTTC, che terrà la sua 25° edizione a Roma dal 28 al 30 settembre prossimi. L’evento, che si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica, sarà il palcoscenico per dibattiti di alto livello sui temi che definiscono il futuro del turismo, dall’enorme potenziale dell’intelligenza artificiale alla ridefinizione di un settore che genera il 10% del PIL globale.

Sono stati resi noti in questi giorni i nomi dei primi speaker che si confronteranno nella 3 giorni di dibattito: si va dal founder & chairman di Minor Hotel Group, William E. Heinecke al founder & ceo di Virtuoso, Matthew Upchurch, da Anthony Capuano, ceo di Marriott International a Jane Sun, ceo di Trip.com. E ancora, Gaurav Bhatnagar, co founder di Tbo.com, Jerry Inzerillo, goup ceo di Diriyah Company, Pierfrancesco Vago, executive chairman of cruise di MSC Cruises, Paolo Barletta, ceo di Arsenale Spa, Andrea Grisdale, ceo-sole founder di IC Bellagio, Desiree Bollier, chair & global chief merchant di The Bicester Collection.

Molti altri i relatori presenti: la presidente e ceo di Visit California, Caroline Beteta, l’head of retail & travel, Emea partnerships solutions di Google Inc, Christie Travers-Smith, il global ceo di InterContinental Hotels Group Elie Maalouf, il presidente travel di Amadeus, Decius Valmorbida Menezes, il founder e ceo di VFS Global Zubin Karkaria. E inoltre, Puneet Chhatwal, ceo di Indian Hotels Company, Julie Shainock, global managing director - Travel, Transport & Hospitality Industry di Microsoft, Hashil Al Mahrouqi, ceo di OMRAN Group, Massimo Caputi, president & owner di Terme & Spa Italia.

“Siamo entusiasti di avere già confermato un gruppo così prestigioso di relatori per il nostro Summit Globale a Roma – dice Julia Simpson, ceo del WTTC -. La Città Eterna offre uno sfondo perfetto per un Summit in cui i leader mondiali del Turismo si riuniranno per innovare, collaborare e guidare un decennio di crescita eccezionale e sostenibile.”

“I nomi finora confermati ribadiscono il prestigio assoluto del più grande evento mondiale del turismo: il Summit Globale del WTTC sarà un momento storico che offrirà enormi opportunità per grandi investimenti in Italia, tanto che è previsto un focus speciale con Invitalia dedicato proprio a questo tema” sottolinea il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Nel corso del Summit, l’attuale Presidente del WTTC, Greg O’Hara, fondatore e managing director di Certares Management LLC (“Certares”), passerà il testimone a Manfredi Lefebvre, presidente di Heritage Group e co-presidente della compagnia di viaggi di lusso Abercrombie and Kent.