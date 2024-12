Super G sceglie LimoLane per gli ospiti delle sue esperienze après-ski

Super G sceglie i transfer LimoLane per i suoi ospiti. La piattaforma premium di servizio noleggio auto con conducente e l’Italian Mountain Club noto per le sue esperienze di après-ski esclusive a Madonna di Campiglio hanno stretto una partnership che garantirà agli ospiti di Super G spostamenti comodi e sicuri.

Tutti i weekend, da sabato 21 dicembre fino alla fine della stagione sciistica - incluso il periodo continuato dal 28 dicembre al 5 gennaio -, LimoLane fornirà un servizio di transfer NCC gratuito per gli ospiti vip di Super G.

“Siamo felici di offrire il nostro contributo per rendere ancora più piacevole l’esperienza di villeggiatura degli ospiti di Super G. Il comfort e la sicurezza garantiti dal team e dalla flotta di LimoLane saranno in grado di esaudire le richieste degli ospiti, rendendo il loro soggiorno un’esperienza eccellente - afferma Francesco Righetti, ceo di LimoLane -. Oltre a rappresentare un passo verso l’innovazione nel settore dell’hospitality e della mobilità di lusso in una località unica e ormai nota a livello internazionale, questa iniziativa assicura anche un senso di tranquillità a tutti coloro che opteranno per il divertimento in questo periodo festivo“.