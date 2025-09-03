Un totale di quasi 1,2 miliardi di euro di gettito, pari a un più 15,8% sul 2024. Queste le stime dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno a proposito dell’imposta che, come spiega a Il Sole 24 Ore Massimo Feruzzi, responsabile dell’osservatorio e amministratore unico di Jfc, ha comportato per i Comuni che l’hanno applicata un aumento degli incassi di 15,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, “raggiungendo i 385 milioni di incasso contro i 333,6 milioni del 2024. L’unica regione a segnare dati in negativo è la Basilicata, con un -24,4% di incassi sul semestre, comunque su valori molto bassi”.

Tra tutte le regioni spiccano il Lazio con 111,1 milioni e la Lombardia con il passaggio a 65 milioni nei primi sei mesi del 2025 contro i 48 milioni del 2024 (+35,3%). Incremento intorno al 20% per Puglia ed Emilia Romagna, del 12,7% per la Toscana e di quasi 11% per il Veneto. Per quanto riguarda, invece, le singole città d’arte Roma, nell’anno del Giubileo, è al primo posto con un incasso di 108 milioni (+6,3%), quasi la totalità rispetto ai 111,1 milioni dell’intero Lazio.