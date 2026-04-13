La tassa di soggiorno a Venezia è un'imposta obbligatoria per tutti i turisti non residenti che pernottano in strutture ricettive del Comune. Si paga per un massimo di 5 notti consecutive e varia da 0,10 euro a 5 euro per persona a notte, in base al tipo di alloggio, zona e stagione. Il pagamento avviene direttamente presso la struttura ricettiva.

Tariffe tassa di soggiorno Venezia per tipologia di struttura

Le tariffe dell'imposta di soggiorno veneziana sono stabilite dal Comune in base a tre criteri principali: tipologia di struttura ricettiva, zona di ubicazione e stagionalità.

Alberghi (tariffe alta stagione per persona/notte)

1 stella: 1€

2 stelle: 2€

3 stelle e superior: 3,50€

4 stelle e superior: 4,50€

5 stelle e lusso: 5€

Appartamenti e case vacanze

Locazioni turistiche Gruppo 1 (A/1-A/8-A/9): 5€

Locazioni turistiche Gruppo 2 (A/2-A/3-A/6-A/7-A/11): 4€

Locazioni turistiche Gruppo 3 (A/4-A/5): 3€

Case vacanze 2-4 leoni: 2-4€

Bed & Breakfast e strutture alternative

B&B 2-5 leoni: 2-5€ per notte

Campeggi 1-5 stelle: 0,10-0,50€ per notte

Agriturismi: 2€ (0,10€ per strutture all'aperto)

Riduzioni e sconti sulla tassa di soggiorno

Il Comune di Venezia prevede diverse riduzioni sulle tariffe base:

- Strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna di Venezia con esclusione del centro storico, della Giudecca, delle isole di San Servolo, San Clemente, Sacca Sessola e La Certosa: riduzione del 20% (la riduzione per zona di ubicazione non si applica alle Locazioni Turistiche)

- Hotel 5 stelle nelle isole della laguna di Venezia: riduzione del 10%

- Strutture ricettive in Terraferma: 30%

- Giovani tra i 10 e i 16 anni di età (non compiuti): 50%

- Bassa stagione 1-31 gennaio: 30%

Chi è esente dalla tassa di soggiorno veneziana

Sono completamente esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

Bambini sotto i 10 anni (età non compiuta)

Residenti del Comune di Venezia

Persone con disabilità certificate

Accompagnatori di pazienti presso strutture sanitarie locali

Forze dell'ordine e militari in servizio

Autisti e guide turistiche per gruppi di almeno 25 persone

Volontari per eventi comunali

Come si calcola e si paga la tassa

Il calcolo è semplice: numero ospiti × notti di soggiorno × tariffa della struttura. Il pagamento avviene direttamente presso la struttura ricettiva al momento del check-in o check-out. La struttura poi versa l'importo al Comune di Venezia.