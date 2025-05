Tassazione agevolata delle mance, il ministro Santanchè ha incontrato le associazioni per fare il punto sulla misura

Fare il punto sull’applicazione della tassazione agevolata delle mance. Questo l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto oggi al Ministero del Turismo tra la titolare dicastero, Daniela Santanchè, l’Agenzia delle Entrate, Abi, Apsp e le principali associazioni di categoria del settore.

Al centro del confronto, l’adeguamento dei Pos per facilitare l’erogazione dell’agevolazione e la necessità di lavorare sull’interpretazione della normativa in riferimento ai lavoratori somministrati.

Riguardo al primo punto, da un’analisi condotta dall’Abi è emerso che oltre l’80% dei Pos risulta già abilitato a gestire la transazione mance, quindi è la tassazione agevolata è attivabile alla sola richiesta dell’esercente.

Nel corso del confronto, tutti i partecipanti - fa sapere il Ministero in una nota - hanno espresso soddisfazione per i risultati già prodotti dalla norma.

Il ministro Santanchè ha, inoltre, ribadito l’impegno del dicastero per sostenere crescita, occupazione e reddito nel comparto, che a maggio, stando ai dati diffusi oggi da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fa stimare un aumento del 20,4% delle entrate e una domanda di lavoro in crescita del 10,4% per l’intera filiera dei servizi.