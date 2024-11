Il 2024 si avvia a chiudersi facendo registrare al nostro Paese uno dei più alti tassi di crescita della spesa tax free per prodotti di lusso da parte degli shopper internazionali. Il 2024 dovrebbe infatti far registrare un +14% rispetto al 2023, con un aumento guidato soprattutto dagli americani.

“Negli ultimi dodici mesi abbiamo assistito ad una crescita double digit del mercato del lusso Tax Free: questo sottolinea l’importanza nelle dinamiche di acquisto dello shopper internazionale, sempre più incisivo rispetto al cliente domestico”, ha dichiarato Pier Francesco Nervini, coo North & Central Europe & Global Accounts di Global Blue.

Secondo la società gli Usa hanno rappresentato il 26% degli acquisti di lusso nel nostro paese, aumentati dell’8% sul 2023. Gli americani sono seguiti dai cinesi, che hanno avuto il maggior incremento annuale, ma rappresentano solo l’11% del mercato seguiti dai consumatori medio orientali. In media un turista extra UE spende in Italia 2886 euro in prodotti di lusso.