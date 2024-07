Taylor Swift boost per l’incoming: oltre 18mila Swifties in arrivo a Milano dagli Usa

L’ondata degli ‘Swifties’ sta per travolgere Milano. Sono oltre 18mila i fan di Taylor Swift in arrivo a San Siro per le due date italiane del suo ‘Eras Tour’, il 13 e 14 luglio.

Un’occasione per i turisti americani di vedere la loro beniamina e allo stesso tempo di assaporare La Dolce Vita, godendosi una breve vacanza in Italia, al prezzo di una data negli Usa.

Secondo quanto riporta Repubblica infatti, oltreoceano i biglietti per i concerti della cantautrice possono arrivare a costare fino a 2mila dollari. Alla stessa cifra nella Penisola gli Swifties Usa non solo possono assistere al concerto, ma coprire anche il pernottamento in un hotel e il volo.

Per il turismo milanese l’evento rappresenta un forte boost per l’incoming. Gli americani in arrivo per l’Eras Tour rappresentano il 14% del pubblico complessivo. E secondo le stime dell’Ufficio studi di Confcommercio Milano, l’indotto sulla città della Madonnina sarà di quasi 180 milioni di euro.

Negli aeroporti di Linate e Malpensa è attesa una crescita dei passeggeri dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.