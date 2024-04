Terme, attese 160mila presenze nei ponti di primavera

Si attendono 160mila presenze negli hotel termali nei prossimi ponti di primavera. Queste le stime di Federterme Confindustria per il 25 aprile e il 1° maggio.

La permanenza media nelle strutture sarà di 3 giorni con una percentuale di camere occupate che oscillerà tra il 75 e l’80%.

“Le terme sono il luogo ideale per trascorrere i giorni dei prossimi ponti di primavera alla ricerca di benessere e prevenzione - commenta Federterme in una nota -. Il sistema termale italiano è la risposta migliore per quanti vogliono prendersi cura di sé unendo elementi fondamentali di benessere, turismo del cibo, turismo verde. La variegata offerta, a portata di tutte le tasche, è l’elemento fondamentale del sistema termale, perché permette di poter scegliere tra le 300 strutture presenti sul tutto il territorio, la maggior parte delle quali inserite in un paesaggio di straordinaria bellezza naturale”.