Terravision sempre più digitale: arriva Terra App

Terravision accelera sulla digitalizzazione e lancia Terra App, nuova piattaforma mobile dedicata ai trasferimenti aeroporto città. L’app segna un passaggio strategico per il player europeo, attivo da oltre vent’anni, che evolve da operatore web a brand di mobilità sempre più diretto e connesso con il cliente.

Il servizio consente di prenotare in pochi secondi, gestire il biglietto e accedere a tutte le informazioni di viaggio in un unico spazio digitale. L’obiettivo è semplificare una fase critica del travel, riducendo tempi e incertezze soprattutto in arrivo e partenza. La app rafforza la relazione diretta con l’utente e diventa il canale prioritario di vendita e gestione.

Previsti sviluppi con servizi aggiuntivi e contenuti editoriali di Ultima Bozza, dedicati a sostenibilità e turismo, per arricchire l’esperienza e ampliare il posizionamento del brand.