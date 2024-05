Un fallimento clamoroso”. Non usa mezzi termini il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini, capogruppo della lista ‘Tutta la città insieme’ nel definire il ticket d’ingresso a Venezia. Secondo lui, infatti, se l’intento del contributo da 5 euro per i visitatori ‘mordi e fuggi’ era quello di calmierare il turismo di massa, non è riuscito perché gli arrivi continuano ad aumentare. Guardando ai dati disponibili, pubblicati da Avvenire, soltanto domenica 19 maggio Venezia ha visto 70mila ingressi, mentre il 23 aprile dello scorso anno erano 66mila” e il 2 giugno 2023, giornata di festa nazionale, erano 65mila.

Secondo Martini il problema della città è anche quello della “desertificazione sociale” creata da una “selva di affitti brevi e alloggi pubblici che non vengono assegnati”.