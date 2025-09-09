Torino, negli hotel Federalberghi la Torino+Piemonte Card

Nasce una collaborazione fra Federalberghi e Turismo Torino e Provincia per potenziare la vendita presso le strutture ricettive della Torino+Piemonte Card, la card turistica che prevede l’ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di Torino, castelli, fortezze e Residenze Reali del Piemonte oltre che riduzioni sui principali servizi turistici di Torino.

Ogni singola struttura ricettiva riceverà un codice promozionale personalizzato da Turismo Torino e Provincia da comunicare online, sul sito o via mail, o vis a vis in reception; al visitatore non resta che acquistare la Torino+Piemonte Card online su turismotorino.org e utilizzare QR CODE generato da utilizzare subito presso i musei.



“Le strutture turistico-ricettive sono per il turista uno dei primi interlocutori e punto informativo sulla destinazione – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino –; anche in quest’ottica la card di Turismo Torino e Provincia è certamente un’utile iniziativa, uno strumento prezioso per visitare la città e molte delle proposte culturali. La struttura, inoltre, viene inserita nell’elenco dei punti vendita sul sito turismotorino.org e potrà beneficiare di benefit come visite dedicate e formazioni”.



“Dotare l’hotel di un canale di vendita personalizzato digitale e sostenibile – sottolinea Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia – è in linea con il nostro percorso di digitalizzazione totale orientato alla sostenibilità e in sintonia con le best practice a livello europeo garantendo inoltre una serie di benefit riservati alle strutture che generano il maggior numero di vendite tramite il proprio codice”.