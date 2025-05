Torino, un weekend verso il tutto esaurito

Hotel con oltre il 90% di riempimento: questo il primo bilancio di Torino per il lungo weekend del primo maggio.

Un avvio di stagione che fa sperare in un’altra estate da record, come riporta corriere.it. Dal 2024 al 2025 i dati hanno registrato un +33,85% in termini di arrivi e di un altro +23,51% come pernottamenti.

E anche le scelte dei visitatori stanno cambiando. Oltre al classici musei (l’Egizio e quello del Cinema), si fanno largo anche le passeggiate in Borgo Po con vista sulla collina o l’architettura industriale. E cresce anche il turismo religioso, con la Cappella della Sindone o anche la meno conosciuta Cappella dei Mercanti.

Tra i mercati, da registrare il ritorno degli americani e l’incremento degli arrivi dal Medio Oriente.