Torna ‘Cammini Aperti’, 27 escursioni per scoprire l’Italia a piedi

Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Queste le cinque regioni coinvolte in ‘Cammini Aperti: Edizione Speciale 2025’, seconda edizione dell’iniziativa lanciata lo scorso anno e promossa dal Ministero del Turismo con capofila la Regione Umbria.

Il 10 e 11 maggio sarà così possibile scoprire l’Italia a piedi attraverso 27 escursioni con guide esperte lungo i cammini più significativi e suggestivi della Penisola.

Tra questi, le Vie e i Cammini di San Francesco, le Vie e Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto, scelti per celebrare l’anno del Giubileo e il ricorrere di un importante anniversario francescano quale l’ottavo centenario del Cantico delle Creature.

Novità assoluta di questa edizione, inoltre, sarà l’apertura straordinaria di cinque luoghi dall’immenso patrimonio culturale e spirituale italiano, solitamente inaccessibili al pubblico: il convento francescano a Sant’Agata Feltria, in Emilia Romagna; il Monastero delle Clarisse Eremite e il Museo del Silenzio, nel Lazio; l’Abbazia di San Firmano, nelle Marche; la Pieve di Sant’Ippolito, ad Asciano, in Toscana; e la casa natale di San Benedetto e Santa Scolastica, in Umbria.

Sostenibilità, accessibilità e spiritualità i valori cardine dell’evento, che vedrà la collaborazione di realtà come il Club Alpino Italiano, Fish (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), e FederTrek.