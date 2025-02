Torna Cammini Aperti, fra Giubileo e San Francesco

Al via la seconda edizione di Cammini Aperti, itinerari di turismo lento ispirati nel 2025 agli anniversari francescani (fra cui gli 800 anni del Cantico delle Creature) e proposti da Emilia Romagna, Marche, Lazio, Toscana e Umbria, coordinatrice del progetto.

“Per favorire nuove esperienze trasformative e spirituali - ha dichiarato Barbara Casagrande, segretaria generale del Ministero del Turismo - abbiamo stanziato già 19 milioni di euro e selezionato tre proposte guida in collaborazione con il Club Alpino Italiano, nonché diverse associazioni istituzionali come Fish, la Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie: le Vie e i Cammini di San Francesco, di cui ricorrerà nel 2026 l’ottavo centenario della morte, le Vie e i Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto”.

Previste poi 27 escursioni ad anello, tre per ogni regione, grazie alle quali esplorare gemme nascoste dei territori e pensate per coinvolgere 3mila persone col supporto di un portale dedicato per le iscrizione. “Su spinta del Giubileo - osserva Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria - all’avvio del progetto abbiamo esaurito subito 2mila posti disponibili: il nostro territorio, e Assisi in particolare, continuano a rappresentare il cuore ideale dei cammini, ma l’esperienza si allarga ormai ai più bei paesaggi d’Italia”.