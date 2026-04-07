Torna il Railjet: da Monaco ad Ancona in treno tutti i giorni

Saranno nuovamente attivi da domani 3 aprile e fino al 4 ottobre i collegamenti ferroviari Railjet operati da DB-OBB sulla tratta tra Monaco di Baviera e Ancona. Dopo il debutto positivo dello scorso anno fino a Rimini la compagnia ha infatti deciso di estendere il percorso fino alla costa marchigiana inserendo le nuove fermate di Riccione, Cattolica, Pesaro e Senigallia.

“Il Railjet 83 parte da Monaco alle 9:23 e arriva ad Ancona alle 19:10 – spiega una nota della società -, offrendo un viaggio panoramico attraverso le Alpi e la Pianura Padana, mentre il Railjet 82 lascia Ancona alle 11:30 per raggiungere Monaco alle 20:37. Questo collegamento diretto con Austria e Germania rappresenta una soluzione efficiente e confortevole, riducendo i tempi di viaggio e semplificando gli spostamenti internazionali, soprattutto durante la stagione turistica”.

In totale sul treno saranno disponibili 430 posti in classe economy, 16 in business e 86 in prima classe, con soluzioni anche per famiglie, disabili e per chi viaggia con la bicicletta al seguito. A bordo sono disponibili Wi-Fi gratuito e giornali in formato digitale.