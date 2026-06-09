Toscana protagonista su BBC News, la star è la Vespa

Vetrina internazionale per la Toscana su BBC News. Il 13 giugno The Travel Show dedicherà una puntata speciale alla regione in occasione dell’80esimo anniversario della Vespa. Il conduttore Qasa Alom partirà da Pisa, con tappa in Piazza dei Miracoli, per raggiungere Pontedera e raccontare la storia dello scooter simbolo del Made in Italy, nato nel 1946 negli stabilimenti Piaggio.

Il reportage seguirà anche un itinerario di 40 chilometri con gli appassionati del Vespa Club locale attraverso le campagne toscane. Spazio poi a Carrara, tra le cave di marmo bianco attive dall’epoca romana, e alla Maremma, dove i butteri custodiscono tradizioni millenarie.

La puntata “Tuscany: Beyond La Dolce Vita” andrà in onda su BBC News il 13 giugno alle 6:30 e alle 21:30 e il 14 giugno alle 8:30 e alle 14:30, rafforzando la visibilità internazionale della destinazione. Un racconto tra artigianato, paesaggi e storia.