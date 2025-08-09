Toscana, sulle coste della Versilia calo delle presenze del 20%

Crollo del turismo in Versilia nella seconda metà di luglio. Secondo le prime stime dell’associazione dei balneari di Lido di Camaiore, dal 15 luglio si è registrato un calo delle presenze almeno del 20% rispetto lo stesso periodo del 2024. A mancare sono soprattutto gli italiani, mentre gli stranieri ancora sono presenti.

Secondo le associazioni dei consumatori la causa del crollo delle presenze è da ritrovare nei conti per i servizi di spiaggia, che possono raggiungere anche i 30 euro al giorno per un ombrellone.

Difende invece gli operatori Marco Daddio, presidente dell’Associazione balneari: “Chi pensa che possiamo tagliare ancora i prezzi non ha idea di cosa significhi tenere in piedi un’impresa turistica oggi. Abbassare i prezzi significa chiudere. Come la crisi investe le famiglie, investe anche l’azienda. Chi fa impresa, infatti, è una famiglia”.