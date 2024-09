Touring Club, il 6 ottobre al via la ’Caccia ai tesori arancioni’

Caccia ai tesori arancioni: appuntamento il 6 ottobre con la quinta edizione dell’evento firmato dal Touring Club Italiano che coinvolge 100 comuni in tutta Italia - da nord a sud - pronti ad accogliere migliaia di visitatori in un percorso a sei tappe che svela l’identità del territorio e delle comunità che lo abitano. Un viaggio ispirato dalla visione che contraddistingue il Touring da 130 anni: riscoperta e valorizzazione del patrimonio italiano, da tutelare e promuovere.

In Lazio saranno due i borghi coinvolti: Atina, dove oltre a scoprire luoghi unici e caratteristici sarà possibile partecipare anche alla Sagra del Cannellino e Nemi, che organizzerà una caccia al tesoro musicale, così da permettere a tutti di scoprire – in modo non convenzionale - le tradizioni e la cultura tipica di questa località.

Quest’anno, inoltre, l’esperienza sarà ancor più immersiva: in alcune località sarà possibile ascoltare le storie di vita del paese, di personaggi che vi hanno vissuto e di curiosi aneddoti, raccontati dagli stessi abitanti. Per partecipare è necessario iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it. La Caccia è aperta a tutti, bambini e adulti, ed è richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano, così da permettere alla fondazione di continuare a prendersi cura dei piccoli centri delle aree interne del nostro Paese.

Al momento dell’iscrizione sarà possibile anche scaricare gratuitamente, dall’app ‘Touring in Viaggio’ la nuovissa edizione della guida Borghi da vivere 2024 in formato e-book.