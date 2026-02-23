Towns of Italy apre la sua nuova sede romana

Towns of Italy sbarca a Roma con un nuovo spazio, il Tourist Hub & Cooking School, situato in via Quattro Novembre a pochi passi dalla Fontana di Trevi nel complesso di Palazzo Colonna. L’hub di Towns of Italy è concepito come spazio polivalente: un punto di incontro per turisti che partono alla scoperta della città, un luogo dove vivere esperienze culinarie autentiche e allo stesso tempo ospitare eventi privati e aziendali.

La sede romana si aggiunge alle altre tre cooking school di Towns of Italy già attive a Firenze, Milano e Palermo, rafforzando la presenza del brand nei principali centri turistici italiani. Le aule ospitano quotidianamente i format ideati da Towns of Italy che, dal 2006 - con la prima sede a Firenze - hanno fatto scuola nel turismo esperienziale per visitatori stranieri.

“Siamo felici di aver aperto le porte del nostro Tourist Hub & Cooking School, che per noi rappresenta un vero e proprio ‘Flagship store’: uno spazio senza eguali nel settore, per location, dimensioni, carattere storico artistico e operatività - commenta Luca Perfetto, ceo di Towns of Italy -. Vederlo nascere nella Capitale e porsi come punto di riferimento del turismo esperienziale ci riempie di orgoglio. Rappresenta un passo fondamentale nel nostro progetto di espansione su tutto il territorio italiano, un percorso che conduciamo sempre guidati dai nostri valori di qualità, autenticità e innovazione, e con la missione di creare ricordi indelebili nella mente dei viaggiatori”

Le cooking classes vanno ad arricchire l’offerta romana, affiancandosi alle altre attività proposte nella Capitale, tra cui i tour iconici di Colosseo e Vaticano. Il tour operator propone oggi in tutta Italia un’ampia gamma di esperienze prodotte in-house, city tours, lezioni di cucina ed escursioni, attive a Roma, Firenze, Milano, Venezia, Pompei, Palermo e Taormina, oltre a tour in Vespa e in Topolino elettrica e a molte altre esperienze autentiche e innovative.