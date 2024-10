Towns of Italy: “Regolamentare il mondo delle esperienze”

Il 2024 è stato un anno di consolidamento e integrazione per Towns of Italy, che nel 2023 ha fatto grande shopping con l’acquisizione di Mediterranea trekking e del ramo gruppi e FIT di Torres Travel, nell’ottica di ampliare la presenza sul territorio italiano e radicare le sue competenze grazie alla presenza di esperti locali.

“Le acquisizioni ci hanno permesso di aprire nuovi mercati, soprattutto in Asia, come Corea, Taiwan e Giappone – dice Luca Perfetto, ceo di Towns of Italy Group -, mentre per il 2025 speriamo di cominciare a incamerare i frutti delle economie di scala con una nuova fase di sviluppo”.

Il primo step sarà l’apertura della scuola di cucina a Roma nel 2025, mentre è allo studio un grande progetto di internazionalizzazione “sul quale posso anticipare poco – dice Perfetto -. Diciamo che prevederà una nostra presenza fisica negli Usa”.

“Da qui a 5 anni – conclude il ceo – l’obiettivo è essere leader sulle esperienze incoming in Italia. Sempre che il mondo esperienziale venga regolamentato. Noi stiamo lavorando a una industrializzazione del settore delle esperienze, ma ci troviamo davanti una concorrenza non sempre coerente e regolare. E questo mette in difficoltà noi e tutto il sistema di qualità dei territori”.