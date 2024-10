Trainline: la classifica delle mete più richieste per il ponte di Ognissanti

Bolzano, Bari e Trento. Si compone così il podio delle mete italiane che hanno registrato il maggior incremento di passeggeri per il ponte di Ognissanti. I dati sono quelli di Trainline, l’app gratuita per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, che rileva per queste destinazioni incrementi a tripla cifra rispetto alla settimana precedente quella del ponte.

Al Sud, Bari e Salerno offrono la possibilità di godersi ancora il clima mite, tra mare, eventi e tradizioni locali, mentre Firenze e Ferrara propongono itinerari a tema tra leggende e mostre. Nella top ten delle città a maggior incremento spiccano anche città d’arte come Pisa, Reggio Emilia, Torino e Venezia, con il loro ricco programma di spettacoli, visite guidate e iniziative culturali.

Lmete più gettonate, però, si confermano ancora una volta Roma, Milano e Napoli, riflettendo la preferenza degli italiani per le grandi città, facilmente accessibili grazie all’Alta velocità e che, inoltre, rappresentano punti di partenza strategici per esplorare le aree circostanti.

Rispetto alla settimana precedente il ponte l’incremento complessivo di passeggeri è del 95%.