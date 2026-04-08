Treni cancellati per la frana di Petacciato, la situazione

Sono 37 i treni di Trenitalia, tra convogli Alta velocità ed Intercity, coinvolti direttamente dallo stop alla circolazione ferroviaria tra Termoli e Montenero di Bisaccia, a causa della frana di Petacciato. Quelli provenienti da Nord terminano la corsa ad Ancona o Pescara, mentre quelli provenienti da Sud sono o deviati, o cancellati. Alcuni treni sono instradati sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma.

In particolare, in base ai dati pubblicati sul portale Infomobilità di Trenitalia, sono 30 i treni con variazioni di percorso (18 Frecciarossa e 12 Intercity-Intercity Notte) e sette quelli cancellati (2 Frecciarossa e 5 Intercity-Intercity Notte). Disagi anche per 20 treni regionali nella tratta Vasto-Termoli e Termoli-Vasto. “Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio - si legge - invita tutti i viaggiatori a consultare la pagina Infomobilità su www.trenitalia.com e sull’app prima di recarsi in stazione”.