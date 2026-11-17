Circolazione ferroviaria a rischio nella giornata di sabato 21 novembre. Dopo l’intervento della Commissione di Garanzia, che ha escluso il trasporto aereo e ferroviario dallo sciopero generale indetto dalla Cgil per venerdì 20 novembre, le sigle indipendenti Cub Trasporti e Sgb Ferrovie hanno indetto un’ulteriore agitazione su scala nazionale del trasporto su rotaia.

Le proteste, che interesseranno sia il traffico passeggeri che quello merci, inizieranno alle 21 del 20 novembre e si concluderanno alle 20 del 21 novembre.

I servizi garantiti

Per limitare i disagi, le società ferroviarie hanno pubblicato nelle scorse ore i treni garantiti.

Oltre alle fasce di garanzia previste dalla legge, il Gruppo Fs garantirà i servizi presenti in questo elenco.

É invece consultabile qui la lista dei treni garantiti operati da Italo.