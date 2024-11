Si chiama ‘Sicilia Express’ il nuovo collegamento messo in campo da FS Treni Turistici Italiani. Nato in collaborazione con l’Assessorato Regionale dell’Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana la tratta natalizia consentirà al pubblico di viaggiare verso l’isola con partenza da Torino il 21 dicembre e arrivo in Sicilia il giorno successivo con numerose fermate lungo la Penisola.

“Grazie alla collaborazione con la Regione Siciliana, il treno di FS Treni Turistici Italiani avrà prezzi competitivi a fronte di livelli di servizio che vanno dalle carrozze letto alle cuccette, fino agli scompartimenti con sei posti a sedere”, spiega una nota della società.

Il viaggio di ritorno è poi previsto per il 5 gennaio e arrivo a Torino il giorno successivo. “Il Sicilia Express avrà a disposizione due carrozze ristorante dove saranno serviti, durante tutto il viaggio, prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana. Inoltre, a bordo di tutti i convogli di FS Treni Turistici Italiani, è possibile ospitare anche gli animali domestici”, conclude la nota.