Treni turistici italiani, il Roma-Assisi prolungato fino a Firenze

Continuano per tutto novembre i collegamenti di FS Treni Turistici Italiani, con una novità: L’Espresso diurno Roma–Assisi è prolungato fino a Firenze per tutti i collegamenti domenicali fino al primo dicembre e fino ad Arezzo per i viaggi in programma di sabato dal 12 al 30 novembre prossimi.

La partenza del Roma Termini -Arezzo, spiega Il Giorno, è prevista alle 10,05 con arrivo alle 13,55, mentre il ritorno sarà alle 17,04 con arrivo alle 21,35. I viaggi da Roma Termini a Firenze, invece, partiranno alle 8.30 con arrivo alle 13.13, mentre il ritorno è previsto alle 14.09 con arrivo alle 19.10. Il treno fermerà a Perugia e Arezzo, località che vanno ad aggiungersi a Terni, Spoleto, Foligno, Spello e Assisi.

Espresso diurno dispone di scompartimenti da 6 posti e salottini, prenotabili anche a uso esclusivo, con 4 poltrone. Al centro del treno è presente una carrozza bar/ristorante e inoltre su tutti gli Espressi di FS Treni Turistici Italiani è presente una carrozza bagagliaio nella quale poter caricare bagagli o l’attrezzatura sportiva. I biglietti per le nuove fermate saranno disponibili sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia.