Treni Turistici Italiani: in arrivo il collegamento Roma-Siena

Ancora una new entry per l’offerta di Treni Turistici Italiani del Gruppo Fs. Per l’autunno sarà infatti operativo l’Espresso Siena che per tre weekend collegherà la città del Palio con la Capitale.

“Il servizio sarà operativo – informa una nota delle Ferrovie dello Stato - con partenza da Roma Termini sabato 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre, alle ore 7:42, e con ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle ore 15:05. Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d'Arbia”.

Espresso Siena rappresenta un’alternativa lenta e panoramica, con un alto interesse storico e paesaggistico, e conferma l’impegno di FS Treni Turistici Italiani nell’esaltare un modo diverso di viaggiare che ha l’obiettivo di dare particolare attenzione al turismo di qualità e alla sostenibilità.