È di 850 milioni di euro l’investimento di Trenitalia per acquistare i 100 nuovi treni regionali previsti per il 2025. Un investimento ingente, in linea con il Piano strategico 2025-2029 di FS Italiane, che risponde a una crescente domanda di trasporto, con oltre 430 milioni di viaggiatori previsti per l’anno appena iniziato.

Grazie ai Contratti di Servizio con le Regioni e le Province Autonome nel 2024 sono stati consegnati 540 nuovi treni, portando a 875 il totale dei convogli modernizzati. Entro il 2027, inoltre, l’80% della flotta regionale sarà rinnovato, con 1.061 nuovi treni per un investimento complessivo di sette miliardi di euro.

Tra le novità di quest’anno appena iniziato il risarcimento automatico che i passeggeri con biglietto digitale regionale riceveranno in caso di ritardo. E sempre a proposito del biglietto digitale, il 2024 ha visto un incremento del suo utilizzo e ora rappresenta il 43% delle vendite. Dopo il successo del 2024, inoltre, il programma ‘X-GO’ permette ora di accumulare punti con maggiore facilità. Tra le iniziative, infine, ‘Viaggi in Regionale’, in collaborazione con Lonely Planet, esplorerà cinque itinerari panoramici da scoprire in treno. Per il Giubileo 2025 Trenitalia ha attivato nuove corse e un travel book dedicato ai pellegrini.