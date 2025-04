Trenitalia, debutta online il nuovo sito più user friendly

Un nuovo look and feel per il sito di Trenitalia. È online con un’interfaccia completamente rinnovata il portale della società ferroviaria del Gruppo Fs.

Il nuovo layout è stato pensato per garantire agli utenti un’esperienza più fluida ed efficiente.

Tra gli aspetti principali del restyling, la fruizione da mobile e la disponibilità di più spazi informativi per fornire una visione completa su prodotti e servizi.

Il sito introduce anche nuove funzionalità avanzate, per una ricerca ed una comparazione immediata delle informazioni. Strumenti che permettono agli utenti di confrontare rapidamente opzioni di viaggio, tariffe e servizi, facilitando la scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze. In questo modo ogni sezione fornisce una panoramica completa dei servizi disponibili, semplificando la ricerca.

Altra novità è la presenza sull’homepage delle funzioni più utilizzate dai clienti, come l’acquisto e la modifica dei biglietti, il monitoraggio in tempo reale dei treni, e l’accesso all’assistenza clienti, per ricevere supporto in pochi clic. Il sito integrerà anche una funzione di ricerca contenuti supportata anche dall’intelligenza artificiale.