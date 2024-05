Saranno 700 le destinazioni acquistabili sui canali di vendita Trenitalia per la stagione estiva 2024, grazie al network treno più gomma delle altre società del gruppo FS.

La società ha investito 10 milioni di euro insieme a Ferrovie del Sud-Est per l’acquisto di nuovi autobus ibridi (di cui 7 attivi già da questa estate), che consentiranno i collegamenti dalle stazioni alle località di mare della Puglia.

Da luglio sarà inoltre possibile acquistare, col biglietto del treno, anche il posto auto negli FS Park di Roma e Milano.

Raddoppia invece l’offerta della società nata meno di un anno fa, ovvero FS Treni Turistici Italiani: “Dopo il successo invernale dell’Espresso Cadore quest’estate puntiamo a un servizio mare con l’espresso Versilia e quello per la Riviera” ha dichiarato l’amministratore delegato Luigi Corradi.

Riparte il Milano-Parigi

Il prossimo 18 giugno riaprirà anche la nuova Freccia lounge della stazione di Milano, mentre entro fine anno ripartirà il servizio Milano-Parigi con Frecciarossa, chiuso da mesi per una frana.

In arrivo anche i primi due treni che non necessiteranno di motrice diesel per salire sul traghetto a Villa San Giovanni. Questo permetterà di ridurre di quasi 50 minuti i tempi di imbarco.

“Tutto è stato possibile grazie ad un massiccio investimento di quasi 2 miliardi - ha dichiarato l’amministratore delegato -. Abbiamo rinnovato quasi l’80% dei treni regionali (767 nuovi di cui 465 già consegnati) e con vetture che oggi sono riciclabili al 97%. Abbiamo acquisito quasi 1.100 nuovi autobus, e ora stiamo lavorando per dare maggiore propulsione ed efficienza ai nostri Etr 1000”.