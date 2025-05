C’è un agenda 2030 anche per Trenitalia, che promette migliori servizi, più materiale ferroviario e più concorrenzialità. Sono infatti in corso grandi opere sulla rete nazionale, nell’ambito del Piano Strategico 2025-2029, “che prevede - come spiegato da Stefano Antonio Donnarumma, a.d. e direttore generale del Gruppo FS - oltre 100 miliardi di euro di investimenti per sostenere un processo di profonda trasformazione industriale, orientato al potenziamento delle infrastrutture, al miglioramento della qualità del servizio, alla crescita sostenibile e al rafforzamento della presenza internazionale”.

A lavori ultimati, vale a dire alla chiusura dei circa 1.200 cantieri attualmente aperti, dovrebbero essere operativi circa 400 km di nuove linee, in favore soprattutto dell’Alta velocità. Sul fronte competitor, invece, si prospettano diverse novità, con le francesi Sncf protagoniste di “un investimento di 800 milioni di euro nel 2027 - secondo quanto riportato da Il Sole24 Ore - e la contestuale entrata in servizio di 15 Tgv-M a due piani, con il marchio low cost Ouigo”.