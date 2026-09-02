Trenitalia: via alle corse di prova dei Frecciarossa in Germania e Austria

Sono iniziate le corse di prova dei collegamenti in Frecciarossa tra Italia, Germania e Austria che Trenitalia (Gruppo FS) realizzerà in collaborazione con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache ÖBB.

“L’avvio delle corse prova in Germania e Austria è un passaggio verso la realizzazione di un progetto che conferma la nostra ambizione di rendere il treno il mezzo di riferimento per la mobilità europea - commenta Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS -. Grazie alla collaborazione con Deutsche Bahn e ÖBB, andiamo verso la realizzazione della “Metropolitana d’Europa” ad alta velocità, mettendo a disposizione dei passeggeri un servizio capace di avvicinare territori, persone ed economie”.

Il lancio dei collegamenti fra Milano e Monaco di Baviera e Roma e Monaco di Baviera è previsto per l’estate del 2027 e le corse prova si svolgono sulla rete ferroviaria tedesca Berlino-Monaco di Baviera -Kufstein. In Austria il Frecciarossa sta circolando in prova tra Kufstein e il Brennero e tra Salisburgo e Vienna.

“Il Frecciarossa - aggiunge Strisciuglio - continua così il suo percorso di crescita internazionale, portando all’estero l’eccellenza tecnologica e industriale del Gruppo FS e contribuendo allo sviluppo di una rete ferroviaria europea sempre più integrata”.

L’offerta commerciale prevede quattro collegamenti sulle rotte Milano - Monaco di Baviera e Roma - Monaco di Baviera. Per il Milano - Monaco di Baviera, con un tempo di viaggio di circa sei ore e mezza, le principali fermate intermedie saranno a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck.

Per quanto riguarda, invece, il Roma - Monaco di Baviera, con un tempo di viaggio di circa otto ore e mezza, le principali fermate saranno a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. L’apertura del Tunnel di Base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa un’ora. Da dicembre 2028 l’offerta completa consisterà in dieci collegamenti tra l’Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino.