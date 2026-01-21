Trenord: 205 milioni di passeggeri nel 2025, numeri record nei weekend

Un totale di 780mila corse e 205 milioni di passeggeri. Questi i risultati messi a segno da Trenord nel 2025. Nell’anno che si è appena concluso la società ferroviaria ha operato da sola un quarto del traffico ferroviario regionale italiano, aumentando le corse del 3% rispetto al 2024.

Particolarmente significativa la crescita della domanda nei fine settimana. Secondo i dati snocciolati dall’azenda, nel 2025 i viaggiatori del weekend hanno infranto nuovi record, superando del 30% i flussi pre Covid.

Il sabato hanno viaggiato 505mila passeggeri (+5% rispetto al 2024); mentre nei festivi 384mila (+9%).

Buono il tasso di puntualità, che ha raggiunto l’83,8%. Il dato è di quasi 4 punti percentuali superiore al 2024. L’89,6% è giunto entro i 7 minuti dall’orario previsto e il 96,7% entro 15 minuti.