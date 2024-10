Trenord e Discovera, una nuova partnership per il turismo sostenibile

Nasce con l’intento di valorizzare un turismo consapevole e sostenibile la neonata partnership tra Trenord e Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità. Presentata ufficialmente a TTG Travel Experience, la collaborazione consentirà di avere in un unico ecosistema digitale proposte di itinerari che uniranno il viaggio in treno a servizi di divertimento, cultura, sport, svago.

Si partirà con le ‘Gite in treno’. Step successivo saranno poi i ‘Treni della neve’ verso le cime lombarde nella stagione 2024-25.

Attraverso la collaborazione, la piattaforma Discovera proporrà una vasta gamma di pacchetti turistici in Lombardia, che uniscono al viaggio in treno esperienze differenti, come un giro in battello sui grandi laghi, una giornata di trekking, visite alle città d’arte e ai loro musei, rafting, camminate lungo i più bei sentieri della regione e altre opzioni.