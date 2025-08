Trenord ha imparato il cinese per invitare i turisti e i residenti cinesi alla scoperta del viaggio su rotaia.

Primo operatore ferroviario regionale a sbarcare sul social network più diffuso in Cina, l’azienda apre il profilo ufficiale sulla piattaforma WeChat per rispondere alle esigenze di un turista in visita in Lombardia, tramite una navigazione semplice e intuitiva, contenuti localizzati e aggiornamenti mensili via broadcast.

Il minisito vetrina offre informazioni su trasporto regionale e suburbano, collegamento aeroportuale Malpensa Express e, a breve, info logistiche riguardo ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026.

La nazionalità cinese è infatti un segmento rilevante per il prodotto Gite in Treno, dato che corrisponde al 10% di clienti che hanno acquistato i biglietti dei “Treni della neve” nella stagione 2024/25.