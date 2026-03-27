Nessun rimpasto di governo in vista. Con una nota ufficiale Palazzo Chigi fa sapere che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assunto a interim le deleghe del Ministero del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè. La nota conferma che, dopo un colloquio telefonico, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha già firmato il decreto per il conferimento dell’interim.

“Il Presidente Meloni rivolge un ringraziamento al ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano”, prosegue la comunicazione di Palazzo Chigi. Parole di elogio che fanno eco a quelle dei tanti attori del comparto, come il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che hanno voluto in questi giorni ringraziare l’ex ministro per il lavoro svolto negli anni.

E mentre sui quotidiani è già partito il totonomi per il successivo ministro, Giorgia Meloni ha assicurato nella nota pubblicata che il turismo rimane cruciale per la strategia di sviluppo del Paese: “Il Governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell’economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all’Italia”.