Turismo del vino: previsti 20 milioni di pernottamenti nel 2025

Il vino si conferma un motore fondamentale del turismo in Italia. Una stima della Cna, presentata pochi giorni prima del Vinitaly e ripresa da ansa.it, quantifica in 20 milioni i pernottamenti che nel 2025 saranno collegati direttamente a questo settore. Non solo: nell’anno, sempre secondo le previsioni, saranno 13 milioni i turisti del vino.

Da sottolineare che il calcolo esclude le ‘gite fuori porta’, ovvero quelle senza pernottamento.

Per due terzi circa gli enoturisti saranno italiani, per restante terzo invece arriveranno dall’estero. Tra gli stranieri, 4 su 5 inseriranno la visita a cantine e vigne all’interno di una vacanza più lunga.